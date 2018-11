Österreich in Weltrangliste auf Rang 22, Deutschland nur 16.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste zwei Plätze gut gemacht und liegt in der am Donnerstag veröffentlichten neuen Wertung auf Platz 22. Dank des Siegs gegen Nordirland (2:1) und des 0:0 gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League liegt das ÖFB-Team in der Rangliste so gut wie zuletzt im August 2016 (ebenfalls Rang 22).