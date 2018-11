Skispringen: Weltcup-Auftakt wohl ohne Slowenen Peter Prevc

Der Saisonauftakt der Skispringer nächste Woche in Wisla in Polen findet wohl ohne den Slowenen Peter Prevc statt. Der Vierschanzentournee-Sieger der Saison 2015/16 trainiert nach Verletzungsproblemen zwar wieder, muss seine Sprünge nach eigener Aussage jedoch noch verbessern, bevor er wieder in den Weltcup einsteigt.