Real Madrid gewann bei Solari-Premiere souverän

Der argentinische Trainer verzichtete unter anderen auf die Stammspieler Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale und Isco. Das Copa-del-Rey-Rückspiel findet am 5. Dezember in Madrid statt. Bis dahin will Clubboss Florentino Perez einen endgültigen Nachfolger für Lopetegui verpflichtet haben. In Spanien darf ein Interimstrainer höchstens zwei Wochen coachen.