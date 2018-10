Brasilien schlug Argentinien nach spätem Tor mit 1:0

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat im Südamerika-Klassiker gegen Argentinien einen späten Sieg gefeiert. In Dschidda/Saudi-Arabien setzte sich der Rekord-Champion um Superstar Neymar am Dienstag dank eines Treffers von Miranda in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch. Neymar bereitete das Siegtor für die nur phasenweise überzeugende "Selecao" vor.