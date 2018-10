Ronaldo traf bei 2:0-Sieg von Juventus gegen Udinese

Cristiano Ronaldo hat beim Auswärtssieg von Juventus Turin gegen Udinese Calcio sein viertes Saisontor erzielt. Der portugiesische Superstar traf am Samstagabend beim 2:0 in der 37. Minute zum Endstand. Rodrigo Bentancur hatte den italienischen Fußball-Meister vier Minuten zuvor in Führung geschossen.