Modric, Salah und Ronaldo hoffen auf Kür zum Weltfußballer

Bei der Bekanntgabe des Weltfußballers 2018 am Montag in London steht möglicherweise eine Zeitenwende bevor, denn erstmals seit 2007 könnte der Preisträger nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo heißen. Letzterer schaffte es im Gegensatz zum Barcelona-Profi immerhin in die Endauswahl der Top-3, seine Konkurrenten sind Luka Modric und Mohamed Salah.