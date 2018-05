ÖHB-Frauen verloren in EM-Quali gegen Rumänien knapp 25:28

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat am Donnerstag in der EM-Qualifikation gegen Rumänien knapp 25:28 (11:13) verloren. Die ÖHB-Auswahl forderte den WM-Dritten von 2015 zwar über weite Strecken, zog am Ende aber den Kürzeren und liegt damit in der Gruppe 4 punktgleich hinter Russland auf Rang drei. Am Sonntag (13.00 Uhr) kommt es im direkten Duell zum Kampf um Platz zwei.