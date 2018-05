Kapfenberg glich im ABL-Finale mit Heimsieg aus

Die Bulls Kapfenberg haben in der Finalserie der Basketball-Bundesliga gegen Gmunden den Ausgleich geschafft. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstag vor Heimpublikum mit einigem Zittern 82:79 (42:28). Den Auftakt am Samstag ebenfalls in der eigenen Halle hatten die Steirer knapp verloren. Gmunden kann aber in den folgenden beiden Heimspielen zurückschlagen, das erste steigt am Sonntag.