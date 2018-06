St. Pöltens Frauen holten mit Cup viertes Double in Folge

Die Frauen des SKN St. Pölten haben zum sechsten Mal den Titel im österreichischen Fußballcup gewonnen. Dank eines 5:1 (4:0)-Finalerfolges am Donnerstag in Horn gegen den SV Neulengbach sicherten sich die "Wölfinnen" damit auch das vierte Double nacheinander. Schon in den vergangenen vier Jahren hatte St. Pölten im Endspiel Neulengbach bezwungen.

Nach Toren von ÖFB-Teamspielerin Jennifer Klein (2., 15.), Gina Babicky (27.), Sonja Hickelsberger (36./Eigentor) lag der SKN schon zur Pause klar in Führung. In der zweiten Hälfte schaltete der Meister einen Gang zurück, Fanni Vago setzte in der 70. Minute dennoch einen weiteren Treffer drauf. Maria Gstöttner (82.) gelang mit einem Distanzschuss das Ehrentor.

St. Pölten zog mit dem sechsten Triumph im Cup in der ewigen Bestenliste mit Union Kleinmünchen gleich. Nur USC Landhaus (11) und Neulengbach (10) holten öfter den Titel. "Wir konnten viel von dem abrufen, was wir uns vorgenommen hatten. Es ist ein super Gefühl, wieder den Cup-Sieg zu feiern. Es war unser großes Ziel, das Double zu holen", sagte St. Pöltens Kapitänin Jasmin Eder.

Der Underdog Neulengbach war am Ende vor 685 Zuschauern klar unterlegen. "Das Spiel war bereits in der ersten Halbzeit entschieden. Wir haben keinen Zugriff bekommen, haben den Gegner spielen lassen und konnten nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber unseren Charakter gezeigt. Wir gehen mit erhobenem Haupt vom Platz, obwohl eine 1:5-Niederlage - gerade in einem Finale - bitter ist", resümierte Trainer Mario Graf.