Zarco geht aus Pole in MotoGP-Heimrennen in Le Mans

Der Franzose Johann Zarco hat mit Rundenrekord in seinem Heimrennen in Le Mans seine dritte Pole Position in der MotoGP-Weltmeisterschaft in diesem Jahr geholt. Der 27-jährige Yamaha-Fahrer, der 2019 für KTM fahren wird, war um 0,108 Sekunden schneller der WM-Leader und Weltmeister Marc Marquez auf Honda. Die erste Startreihe komplettiert Ducati-Pilot Danilo Petrucci aus Italien.