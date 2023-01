Schauspielerin Maresa Hörbiger für Lebenswerk ausgezeichnet

Die Schauspielerin Maresa Hörbiger wurde am Sonntagabend im Rahmen des Wirtschafts- und Politiktreffens "Wiener Kongress com.sult 2023" mit dem "Special Golden Arrow" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis geht alljährlich an "Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen für herausragende Leistungen oder deren Lebenswerk", heißt es seitens der Veranstalter. Maresa Hörbiger wurde am gestrigen Sonntag 78 Jahre alt.