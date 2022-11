Kunsthalle Wien feierte 30. Geburtstag

Ihr 30-jähriges Bestehen hat die Kunsthalle Wien am Samstag ganztägig gefeiert. Für einen Festakt am Abend reiste fast die gesamte bisherige Direktoren- und Direktorinnenriege ins Museumsquartier: mit dem derzeitigen Direktorenkollektiv WHW (What, How & for Whom) freuten sich Toni Stooss (1992-1995) und Gerald Matt (1996-2012) über den runden Geburtstag. Ex-Kunsthalle-Direktor Nicolaus Schafhausen (2012-2019) war kurzfristig verhindert und sandte Grußworte zur Feierstunde.