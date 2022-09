Wiener Gratisbuch "Nero Corleone" ab 22. November

Die 21. Ausgabe der Wiener Gratisbuchaktion "Eine Stadt. Ein Buch." startet am 22. November. Ab diesem Tag werden 100.000 Exemplare von Elke Heidenreichs "Nero Corleone"-Büchern verteilt. Der Auftakt erfolgt wieder in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. Abends findet dann eine Gala zu Ehren der Autorin im Festsaal des Rathauses statt, teilten die Initiatoren am Donnerstag mit.