Milunic wurde am 3. März 1941 in Zagreb geboren. Seine Eltern verließen das damalige Jugoslawien aus Angst vor politischen Säuberungen. Milunic studierte an der Technischen Universität in Prag, wo er später auch unterrichtete. Zu seinen weiteren Werken zählt unter anderem der Wohnkomplex "Hvezda" (Stern) im Stadtteil Prag-Petriny.