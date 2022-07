Mathilde Monnier lässt in "Records" den Lockdown tanzen

Gar nicht lange ist es her, dass ein Lockdown nach dem nächsten beschlossen wurde. Wer dennoch vergessen hat, wie sich der pandemiebedingte kollektive Rückzug in die eigenen vier Wände angefühlt hat, ist bei Mathilde Monniers Choreografie "Records" bestens aufgehoben. Im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals rief sie am Mittwoch dem Publikum der Österreichpremiere im Wiener Akademietheater alle Facetten in Erinnerung - seien sie noch so lähmend.