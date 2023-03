22-Jährige nach Wanderung in Scharnstein vermisst

In Scharnstein wird eine 22-jährige US-Amerikanerin vermisst, seit sie am Samstag nicht zu einem tags zuvor vereinbarten Treffpunkt zurückgekommen ist. Die junge Frau hatte ihre Unterkunft im Zentrum Scharnstein bezogen und war von dort Freitagfrüh zu einer Wanderung aufgebrochen. Der letzte Kontakt dürfte laut Polizeimeldung in der Nähe von Laakirchen erfolgt sein. Das ergab eine Handyortung.