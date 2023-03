"Diese Tragödie erinnert uns einmal mehr an die schreckliche Realität, die von denjenigen geschaffen wird, die sich das Recht anmaßen, über das Leben und die Freiheit von Frauen zu verfügen", sagte der Bürgermeister. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und der abgesperrte Tatbereich vor der Kathedrale waren auf einem vom Rathaus aus aufgenommenen Foto zu sehen, das der Bürgermeister teilte. Bei dem Opfer handelte es sich um die Tochter einer guten Bekannten. "Ich bin mit meinem ganzen Herzen bei dem Opfer, dem ich die beste Genesung wünsche, bei seiner Mutter, einer langjährigen Freundin, und bei allen, die ihm nahestehen", erklärte der Rathauschef.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)