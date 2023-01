In Österreich leben zwei Millionen Singles

In Österreich leben laut einer Erhebung im Auftrag von Paarship zwei Millionen Singles, was in etwa 30 Prozent der Bevölkerung entspricht. Die meisten Singles leben anteilig in Wien und Vorarlberg (beide 34 Prozent), die wenigsten in Oberösterreich und Salzburg (beide 27 Prozent). "Singles schätzen es, dass sie sich für nichts rechtfertigen müssen und selbst über ihre Freizeit und ihr Einkommen verfügen können. Frauen genießen das Single-Leben eher als Männer", hieß es.