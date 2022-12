Bär dringt in Küche eines italienischen Restaurants ein

Der Problembär "Juan Carrito", der mit seinen Streifzügen in der Bergortschaft Roccaraso in der mittelitalienischen Apennin-Region Abruzzen zu einem Star in Sozialnetzwerken geworden, sorgt erneut für Aufruhr. Nachdem er im vergangenen Jahr in eine Konditorei in Roccaraso eingedrungen war, besuchte er diesmal die Küche des bekannten Drei-Sterne-Restaurants "Casadonna Reale" in der Ortschaft Castel di Sangro, in dem auch eine renommierte Kochschule untergebracht ist.