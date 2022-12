Hunderte Reisende wegen Sturm auf Island gestrandet

Wenige Tage vor Weihnachten sitzen Hunderte Reisende wegen eines heftigen Wintersturms auf der Nordatlantik-Insel Island fest. Wegen des Unwetters sind auf dem internationalen Flughafen in Keflavik bei Reykjavik seit Montag so gut wie alle Flüge ausgefallen, wie der Rundfunksender RÚV und weitere isländische Medien am Dienstag berichteten. Diejenigen, deren Flieger dort landen konnten, kamen dann nicht aus dem Flughafen heraus.