Zahlreiche Tote bei Ebola-Ausbruch in Uganda

Die Zahl der Toten nach einem erneuten Ebola-Ausbruch in Uganda ist auf 19 gestiegen. Darüber hinaus gebe es weitere 15 bestätigte Infektionen, teilte das Gesundheitsministerium des ostafrikanischen Landes am Samstagabend mit. Die Ursache des Ausbruchs war zunächst nicht bekannt. Das Zentrum lag im Bezirk Mubende, dessen wichtigste Stadt an einer Schnellstraße in die Hauptstadt Kampala liegt.