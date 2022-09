"Solar Butterfly" machte in Wien Station

Der Schweizer Klimapionier Louis Palmer hat am Montag auf seiner Weltreise mit seinem "Solar Butterfly" Am Hof in der Wiener Innenstadt Halt gemacht. Palmer ist seit Mai mit dem solarbetriebenen "Tiny House", das Solarpanels wie Schmetterlingsflügel ausklappen kann, unterwegs. Mit der Aktion will der Umweltschützer Ideen gegen den Klimawandel sammeln und Lösungen aufzeigen, wie es in einer Aussendung hieß.