Waldbrand in Tschechien nach 20 Tagen gelöscht

In Tschechien haben die Feuerwehrleute nach 20 Tagen den Waldbrand an der Grenze zu Deutschland löschen können. Innenminister Vit Rakusan teilte am Freitag auf Twitter mit: "Der Brand ist gelöscht." Der größte Waldbrand in der tschechischen Geschichte war am 24. Juli im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und hatte rasch auf Sachsen übergegriffen.