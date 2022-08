Wiener in Unterhose randalierte und verletzte Polizisten

Ein nur mit Unterhose bekleideter 24-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten zwei Polizisten verletzt, ehe er festgenommen werden konnte. Seine 25-jährige Lebensgefährtin hatte zuvor die Exekutive verständigt, weil der Mann Wutanfälle aufgrund einer hohen Menge an konsumierten Drogen bekommen habe, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.