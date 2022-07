Das liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche, hier kamen täglich 10.355 neue bestätigte Fälle hinzu. Am vergangenen Mittwoch wurden noch 14.014 neue Fälle binnen 24 Stunden mittels PCR-Test nachgewiesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am heutigen Mittwoch 807,2 Fälle je 100.000 Einwohner. Österreichweit gab es exakt 120.729 laborbestätigte aktive Fälle, um 1.080 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.716.543 bestätigte Fälle gegeben.

Immer mehr Infizierte müssen diesen Sommer im Krankenhaus behandelt werden. Seit Dienstag wurden insgesamt 22 Patientinnen und Patienten neu aufgenommen. Auch auf den Intensivstationen nimmt die Zahl der schwerkranken Covid-Patientinnen und Patienten weiter zu. Acht weitere Schwerkranke werden seit Dienstag auf ICUs betreut, nunmehr sind es 101 Patientinnen und Patienten. Eine dreistellige Zahl an Intensivpatienten hat es zuletzt vor drei Monaten gegeben. Am 18. April benötigten 113 Menschen eine Behandlung auf ICUs. Damals ging die Frühjahrs-Corona-Welle zu Ende.

Sehr hoch ist in Österreich weiter die Zahl der Covid-Toten. 27 Todesfälle gab es seit gestern, allein in der vergangenen Woche wurden 80 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.051 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete aber bereits am Dienstag 20.278 Verstorbene.

In nicht einmal fünf Tagen endet in Österreich die Quarantäne-Pflicht für Infizierte. Die ersten bestätigten Fälle in Österreich gab es am 25. Februar 2020, zwei Personen mussten damals in Isolation. Exakt 888 Tage nach der ersten Anwendung endet am kommenden Sonntag die Quarantäne-Pflicht für positiv auf SARS-CoV-2 getestete Menschen.

Immer mehr rückläufig ist die Zahl der Testungen in Österreich. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 112.570 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 83.596 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 13,7 Prozent. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich mehr als 98.600 PCR-Analysen durchgeführt, 10,5 Prozent fielen positiv aus.

Mit dem Aus der Quarantäne setzt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) insbesondere auf Impfung und Medikamente als Werkzeuge zur Bekämpfung von Corona. Die Impfbereitschaft der Österreicher sinkt aber weiter. Am Dienstag haben sich österreichweit 2.145 Menschen eine Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen, davon waren 105 Erststiche. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses zwar 6.834.838 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Grundimmunisiert - also mit drei Impfungen versehen - sind aber nur 5.041.117 Menschen, sie machen 56,1 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.