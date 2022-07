Brennender Ladeakku in Zug löste Feuerwehreinsatz aus

Ein brennender Ladeakku im Gepäck hat im schwäbischen Oberallgäu Nahe der Grenze zu Tirol und Vorarlberg in einem Zug mit rund 100 Reisenden einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Powerbank habe sich im Rucksack einer 21-Jährigen entzündet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Zugabteil der jungen Frau füllte sich bei dem Brand am Donnerstag mit Rauch. Eine Zugbegleiterin habe den Akku mit Wasser gelöscht und einen Notruf abgesetzt.