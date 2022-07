12.512 Corona-Neuinfektionen österreichweit gemeldet

12.512 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Am Vortag waren es 15.149 gewesen, der Sieben-Tage-Schnitt stieg jedoch leicht auf 10.725 Fälle pro Tag. Mit Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, befanden sich weiters 1.166 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung (Mittwoch: 1.151), davon 71 (66) auf Intensivstationen. Sieben weitere Covid-Tote wurden registriert, innerhalb der vergangenen Woche waren es 91 Todesopfer.