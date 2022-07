Helikopter stürzte bei Löscharbeiten auf Samos ins Meer

Beim Absturz eines Löschhubschraubers vor der Insel Samos sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer war kurz nach dem Absturz gerettet worden. Am späten Mittwochabend stellte sich heraus, dass auch der vierte Insasse am Leben ist. Der Mann sei an Land geschwommen und dort entdeckt worden, teilte die griechische Küstenwache am Abend mit.