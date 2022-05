Verletzte bei Unfall in niederländischem Vergnügungspark

In einem Vergnügungspark im südniederländischen Valkenburg aan de Geul sind bei einem Gondelunglück vier Menschen verletzt worden. Zwei Erwachsene und ein Kind seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Behörden am Freitag über Twitter mitteilten. Ihr Zustand sei stabil. Am Freitag war aus bisher ungeklärter Ursache ein Wagen aus einer Art Riesenrad abgestürzt.