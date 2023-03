Elf Millionen Kinder im Jemen brauchen laut UNICEF Hilfe

Im Bürgerkriegsland Jemen sind nach Angaben von UNICEF elf Millionen Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen warnte am Freitag, dass ohne sofortiges Gegensteuern das Risiko von Mangelernährung noch weiter steige. Etwa 2,2 Millionen jemenitischer Mädchen und Buben litten bereits an akuter Mangelernährung. Mehr als 540.000 davon seien so schwer mangelernährt, dass ihr Leben ohne Behandlung in unmittelbarer Gefahr sei.