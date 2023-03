Sollte bei der Präsidentenwahl kein Kandidat auf Anhieb die absolute Stimmenmehrheit erzielen, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl. In diesem Fall können türkische Staatsbürger im Ausland zwischen dem 20. und 24. Mai abstimmen, wie die YSK mitteilte. Die drei Millionen im europäischen Ausland lebenden Türken gelten traditionell als starke Stütze von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Bei den heurigen Wahlen hat der seit 20 Jahren regierende Erdogan die Unterstützung der Auslandstürken bitter nötig, muss er doch Umfragen zufolge erstmals um den Sieg bangen. Vergangene Woche hatte ein Bündnis aus sechs Parteien den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (74) als Gegenkandidaten aufgestellt. Kleinere Parteien wollen ebenfalls Kandidaten registrieren. Ob die wichtige prokurdische Partei HDP einen eigenen Kandidaten aufstellt oder zugunsten Kilicdaroglus darauf verzichtet, ist noch unklar.

Für die Parlamentswahlen tritt sowohl Erdogans islamisch-konservative Regierungspartei AKP als auch Kilicdaroglus Mitte-Links Partei CHP in Bündnissen mit anderen Parteien an. Wichtigster Partner für Erdogan ist die ultranationalistische MHP, für Kilicdaroglu die nationalkonservative Iyi-Partei.

Bei der Präsidentenwahl im Juni 2018 hatte Erdogan unter den Auslandstürken in Österreich ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt. Während er sich in der Türkei selbst mit 52,6 Prozent durchsetzte, entfielen in Österreich 72,3 Prozent der gültigen Stimmen auf ihn. Nur in Belgien (74,9 Prozent) und den Niederlanden (73 Prozent) fuhr Erdogan ein noch bessere Ergebnisse ein, in Deutschland kam er auf 64,8 Prozent. Insgesamt stimmten die Auslandstürken mit 59,4 Prozent für den Amtsinhaber.

Bei der Wahl 2018 waren in Österreich 106.657 Auslandstürken stimmberechtigt gewesen. Fast 49 Prozent davon beteiligten sich an dem Urnengang. Bei der parallel abgehaltenen Parlamentswahl kam die AKP in Österreich auf 62,5 Prozent, zweitstärkste Kraft wurde die prokurdische HDP mit 11,8 Prozent. Abgestimmt werden konnte in den Konsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz.