Schwarzenegger: "Hass war immer der einfache Weg"

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (75) warnt in einem Video vor der Anziehungskraft, die von diskriminierenden Ideologien und rassistischen Verschwörungsmythen ausgehen kann. Der Schauspieler und frühere Gouverneur von Kalifornien richtet sich nach eigenen Worten in dem am Montag veröffentlichten Clip an diejenigen, "die vielleicht schon in die falsche Richtung, auf den falschen Weg gestolpert sind".