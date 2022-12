Weitere Warn-Salven Nordkoreas in Richtung Meer

Nordkorea hat am Dienstag offiziellen Angaben zufolge wiederholt Artillerie-Geschosse in Richtung Meer abgefeuert. Die Regierung in Pjöngjang habe das Militär angewiesen, weitere Salven auf das offene Meer zu schießen, berichtete die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Südkorea führt derzeit Militär-Übungen an der Grenze durch.