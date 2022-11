Neuer Raketentest im Iran

Die iranischen Revolutionsgarden haben am Samstag eine neue Trägerrakete für Satelliten getestet. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. In einer per E-Mail versandten Stellungnahme bezeichnete ein Sprecher des US-Außenministeriums diesen Schritt als "nicht hilfreich und destabilisierend". Washington befürchtet, diese ballistische Langstreckentechnologie könne auch für den Einsatz mit Atomsprengköpfen genutzt werden.