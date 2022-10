Sirte war 2015 und 2016 eine Hochburg der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). IS-Kämpfer verteidigten die Stadt monatelang gegen regierungstreue Milizen, bis sie 2016 besiegt wurden. Die Kämpfe ließen die Stadt in Trümmern zurück, die IS-Milizen zogen sich in die Sahara-Wüste zurück.

Im Oktober 2017 waren bereits die Leichen von 21 koptischen Christen in einem Massengrab in der Nähe von Sirte gefunden worden, die von IS-Kämpfern umgebracht geworden waren.

Ein Jahr später wurde ein Grab mit 110 Leichen von IS-Kämpfern entdeckt, drei Monate später wiederum ein Grab mit den Überresten von 34 durch IS-Kämpfer hingerichteten Äthiopiern.

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Zwei Regierungen ringen um die Macht in dem nordafrikanischen Land, bewaffnete Milizen und ausländische Söldner bekämpfen sich.