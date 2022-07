Drei Jahre Haft für Wiener CEU-Studenten in Ägypten

Ahmed Samir Santawy - Student der in Wien ansässigen Central European University - ist am Montag in Kairo zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte Amnesty International Österreich (AI) am Montag mit. Das ägyptische Notstandsgericht für Staatssicherheit befand Santawy laut Amnesty der "Verbreitung von Falschnachrichten in sozialen Medien" für schuldig. Der aus Ägypten stammende Masterstudent Santawy wurde am Tag der Urteilsverkündung 31 Jahre alt.