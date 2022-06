Formeller Gastgeber der Beratungen ist in diesem Jahr Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Weitere Teilnehmer sind der russische Präsident Wladimir Putin, der indische Ministerpräsident Narendra Modi sowie die Präsidenten Brasiliens und Südafrikas, Jair Bolsonaro und Cyril Ramaphosa. Am Sonntag beginnt in Bayern unter deutschem Vorsitz der diesjährige Gipfel sieben großer Industrienationen (G7).