41-Jähriger bei Unfall mit Pistengerät in Tirol umgekommen

Tödlich verunglückt ist am späten Montagnachmittag in Tirol ein 41-jähriger Mann. Der Lenker eines Pistengeräts samt Anhänger kam in See (Bezirk Landeck) bei Abfahrt von der Medrigalpe ins Tal auf einem steilen, stark aufgeweichten Hang mit seinem Fahrzeug ins Rutschen. Das Pistengerät überschlug sich; der Mann wurde nach Polizeiangaben aus der Fahrerkabine geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.