Selenskyj: Russland wird in diesem Krieg nichts erreichen

Moskau wird mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keinen Erfolg haben. Einige Städte und Gemeinden seien bis auf die Grundmauern zerstört worden. "Aber sie haben nichts erreicht. Und sie werden nichts erreichen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die in der Nacht auf Dienstag auf Telegram veröffentlicht wurde.