Messerattacke auf Priester und Nonne in Kirche in Nizza

Bei einer Messerattacke in einer Kirche im südfranzösischen Nizza ist ein Priester von einem offenbar geistig verwirrten Mann schwer verletzt worden. Das Leben des Geistlichen sei nicht in Gefahr, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag mit. Außerdem wurde eine Nonne verletzt. Zu dem Angriff kam es nach Angaben der Polizei während der Frühmesse in der Kirche Saint-Pierre-d'Arène im Zentrum der Stadt unweit der Strandpromenade. Der Täter wurde festgenommen.