Pakistan: Straßenproteste gegen Mohammed-Karikaturen zu Ende

In Pakistan haben Tausende Demonstranten ihren Protest gegen Mohammed-Karikaturen nahe der Hauptstadt Islamabad beendet. Anhänger der islamistischen Partei Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) lösten Dienstagfrüh die Blockade einer Schnellstraße in Rawalpindi auf. Die Entscheidung fiel, nachdem die Regierung einen Boykott französischer Waren in Aussicht gestellt hatte. Die Proteste in Pakistan und anderen muslimischen Ländern richten sich insbesondere gegen Frankreich.