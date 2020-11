Vier Verletzte und verendeter Hund bei Brand in Wien

Vier Personen sind am Freitagvormittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Hietzing verletzt worden: Ein junger Mann rettete sich "gerade noch" aus den betroffenen Räumlichkeiten, wie die Berufsfeuerwehr berichtete. Er erlitt Verbrennungen. Eine Frau und zwei Kinder wurden aus einer darüber liegenden Wohnung in Sicherheit gebracht. Sie wurden ebenfalls von der Berufsrettung notfallmedizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund verendete.