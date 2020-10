EU und Großbritannien nehmen Brexit-Gespräche wieder auf

Die Europäische Union und Großbritannien setzen die Verhandlungen über die Beziehungen nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU fort. Das kündigte ein EU-Sprecher in Brüssel an. Demnach wird EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Montag in London erwartet. Bis Mittwoch soll in der britischen Hauptstadt verhandelt werden. Danach werden die Gespräche in Brüssel bis zum kommenden Wochenende fortgesetzt.