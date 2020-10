Weitere Corona-Fälle in der Bundesliga

Die Fußball-Bundesligisten LASK, Sturm Graz und WSG Tirol haben am Mittwoch jeweils einen positiven Corona-Test bei ihren Spielern vermeldet. Die betroffen Spieler der Linzer und Grazer hätten keinen Kontakt zur übrigen Mannschaft und befänden sich mit leichten Symptomen in Quarantäne, gaben die beiden Klubs bekannt. Bei den Tirolern ist es indes schon der dritte Fall innerhalb kurzer Zeit. Das Trio sei "nahezu symptomfrei", hieß es.

Der Trainings- und Spielbetrieb in der Bundesliga bleibt von den neuen Fällen unbeeinflusst. Auch für das Auswärtsspiel vom LASK am Donnerstag in der Europa League gegen Tottenham wird der positive Testfall keine Konsequenzen nach sich ziehen. All jene Spieler, die am Mittwoch nach London flogen, wurden negativ getestet.

Die Tests bei allen übrigen Grazer Spielern sowie dem Betreuerteam seien ebenso negativ ausgefallen. Laut Sturm wurden die zuständige Behörde und die Bundesliga umgehend informiert. Nach Rücksprache mit der Amtsärztin muss das restliche Team nicht in Quarantäne.