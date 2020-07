Billie Eilish kündigt neuen Song "My Future" an

Der Hinweis war kurz und bündig, erzeugte aber innerhalb weniger Stunden fast zehn Millionen "Like"-Reaktionen: Billie Eilish (18), die derzeit angesagteste junge Popsängerin der Welt, veröffentlicht am Donnerstag (30. Juli) ein neues Lied. "'my future' out thursday", hieß es am Freitagabend europäischer Zeit auf den sozialen Netzwerken der US-Amerikanerin.

© APA (dpa)

Mit Spannung wird angesichts des Titels erwartet, ob sich die als unangepasst und nachdenklich geltende mehrfache Grammy-Gewinnerin politisch äußert. Zuletzt hatte Eilish in der Rassismus-Debatte Stellung bezogen.

Das von ihr nun zur Ankündigung von "My Future" gepostete Instagram-Foto zeigt sie auf einem Balkon mit Mund-Nasen-Schutzmaske und in der für sie üblichen lässig-bequemen Freizeitkleidung. Es sei das erste hochgeladene Bild, seit Eilish ihre Instagram-Seite nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch brutale Polizeigewalt und in Solidarität mit der Bewegung "Black Lives Matter" hatte ruhen lassen, schrieb das US-Magazin "Variety" (Online).

Eilish erlebte seit dem vorigen Jahr einen kometenhaften Aufstieg zum globalen Pop-Superstar mit mehreren erfolgreichen Singles - zuletzt im Frühjahr "Everything I Wanted" - und dem millionenfach verkauften Album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Sie singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film "No Time To Die".