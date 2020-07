WAC gewann mit 3:1 gegen Rapid begehrtes Europacup-Ticket

Der WAC hat in der Fußball-Bundesliga Rang drei erreicht und sich damit wie im Vorjahr die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase gesichert. Die Kärntner schlossen die Saison nach einem 3:1-Heimsieg gegen Rapid mit zwei Punkten Vorsprung auf den LASK ab, der in der letzten Meistergruppen-Runde zuhause 0:3 gegen Meister Salzburg verlor und in die Europa-League-Qualifikation muss.