Friedliche Stimmung bei Polizeikontrollen am Donaukanal

Kooperation und friedliche Stimmung: Gemeinsam mit Mitarbeitern des Magistrats wurde in der Nacht auf Samstag von der Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion am Treppelweg am Donaukanal durchgeführt. "Immer wieder wurde junges, feierndes Publikum angetroffen, die Kooperation mit den anwesenden Personen funktionierte sehr gut", berichtete die Exekutive am Samstag.