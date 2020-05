Erneut Coronafälle an Kindergarten und Schule in Wien

Sechs Infektionen mit dem Coronavirus an einem Kindergarten in Hietzing sowie eine Ansteckung bei einem Schulkind in Alsergrund sind am Dienstag in Wien registriert worden. Der Kindergarten, in dem zwei Mitarbeiterinnen und vier Kinder positiv getestet wurden, wurde vorübergehend geschlossen. An der Schule kamen die Klasse bzw. die Lehrkraft des betroffenen Kindes in Quarantäne.