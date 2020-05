75-jähriger Mann bei Zimmerbrand in Wien verstorben

Bei einem Zimmerbrand in der Mollardgasse in Wien-Mariahilf ist am Freitag ein 75-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier Personen wurden von der Berufsfeuerwehr Wien in Sicherheit gebracht und der Rettung übergeben. Sie mussten aber nicht hospitalisiert werden, hieß es seitens der Feuerwehr. Brandursache dürfte eine brennende Zigarette gewesen sein.