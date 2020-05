Zwei Alkolenker in OÖ kollidiert

Zwei Alkolenker sind in der Nacht auf Donnerstag in Julbach (Bezirk Rohrbach) kollidiert. Die beiden alkoholisierten Fahrer wurden verletzt und in das Krankenhaus Rohrbach gebracht. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einer Kurve, ein 21-Jähriger krachte mit seinem Wagen in den entgegenkommenden Pkw eines 36-Jährigen.